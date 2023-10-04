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В Москве объявили воздушную тревогу: что известно

Москва, Среда 04 октября 2023 02:28
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В Москве объявили воздушную тревогу: что известно Фото: в Москве объявили воздушную тревогу ночью 4 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столице Российской Федерации объявили воздушную тревогу ночью, 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Жители Москвы сообщают, что в центре российской столицы ночью 4 октября раздавался сигнал воздушной тревоги.

Утверждается, что по всей России проходит проверка систем оповещения.

"Хлопки" в России

Стоит отметить, что сегодня ночью раздавались взрывы в Брянске и Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили воздушные цели.

Также взрывы раздавались в поселке Погар Брянской области РФ 30 сентября, тогда в населенном пункте частично исчезло электроснабжение.

В последнее время количество взрывов и пожаров на территории Российской Федерации значительно увеличилось. Часто это связывается с атаками неизвестных ударных беспилотников.

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Москва Война России против Украины воздушная тревога
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