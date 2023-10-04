В Москве объявили воздушную тревогу: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

Жители Москвы сообщают, что в центре российской столицы ночью 4 октября раздавался сигнал воздушной тревоги.

Утверждается, что по всей России проходит проверка систем оповещения.

"Хлопки" в России

Стоит отметить, что сегодня ночью раздавались взрывы в Брянске и Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили воздушные цели.

Также взрывы раздавались в поселке Погар Брянской области РФ 30 сентября, тогда в населенном пункте частично исчезло электроснабжение.

В последнее время количество взрывов и пожаров на территории Российской Федерации значительно увеличилось. Часто это связывается с атаками неизвестных ударных беспилотников.