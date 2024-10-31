Москве придется повысить налоги, чтобы продолжить войну против Украины, - Reuters

России придется еще больше повысить налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Экономисты говорят, что уже объявленных мер по повышению доходов будет недостаточно для финансирования стремительно растущих военных расходов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В проекте бюджета России на 2025 год около трети всех расходов, или 6,3% ВВП, выделяется на военные нужды - самый высокий уровень со времен Холодной войны. Впервые доля расходов на оборону будет вдвое больше, чем на социальные расходы.

"Бюджет 2025 года предполагает, что Путин вынужден сократить расходы практически во всех сферах, чтобы финансировать войну", - говорит экономист Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка.

громный рост военных расходов порождает инфляцию в экономике России. Процентные ставки выросли до самого высокого уровня с 2003 года, а рубль упал до годового минимума по отношению к доллару. Поскольку западные санкции фактически отстраняют Москву от международных рынков облигаций, ее возможности по сбору средств ограничены.

Правительство уже начало повышать налоги для финансирования своей войны в Украине, которая продолжается уже третий год. Ожидается, что крупная налоговая реформа принесет дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году. Экономисты утверждают, что этого будет недостаточно.

"Корректировка внутренних налогов останется в центре внимания властей. Не исключено, что в 2025 году мы увидим много инициатив по изменению налогового законодательства и нормативных актов", - считает Алексей Климюк из Alfa Wealth.

Ожидаемое падение цен на нефть, главный экспортный товар России, также бросает тень на финансы страны. Проект бюджета прогнозирует, что цена на нефть снизится в среднем с 70 долларов за баррель в 2024 году до 65,5 долларов за баррель в 2027 году, что нанесет ущерб государственным доходам.

"Такая структура сохраняет сильную зависимость бюджета от цен на нефть. Это значит, что если не в 2025 году, то в ближайшие годы снова встанет вопрос, где найти дополнительные доходы", - считает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

Ограниченное пространство для маневра

Российская экономика на удивление хорошо держалась с начала войны, несмотря на западные санкции, при этом признаков общественного недовольства практически не наблюдалось на фоне исторически низкого уровня безработицы и рекордно высокого роста заработной платы.

Ожидается, что начиная с 2025 года повышение налога на доходы юридических и физических лиц, а также новый налог на утилизацию автомобилей и ряд более мелких налоговых инициатив принесут 14,7 трлн рублей за три года.

Министр финансов Антон Силуанов в прошлом году заявил, что увеличивать расходы нет возможности, и предупредил, что если их не сдерживать, бремя ляжет на плечи российских граждан и предприятий из-за инфляции или более высоких налогов.