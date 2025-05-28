В Москве из-за масштабной атаки дронов разбит технопарк, произошел пожар

В Москве в течение сегодняшней ночи, 28 мая, раздавались взрывы на фоне работы ПВО из-за беспилотников. В результате воздушной атаки в Зеленограде произошел пожар на территории технопарка, здание его было повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Astra" и Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
Отметим, что об "отражении" атаки дронов, которые "летели на Москву", мэр столицы страны-агрессора рассказывал в период - примерно половина первого ночи и до половины пятого утра.
По словам Собянина, всего ситами и средствами ПВО якобы было сбито 33 беспилотника.
При этом он неоднократно указывал, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Также он сделал такое же сообщение о последствиях с уточнением по Зеленограду.
Справочно: Зеленоград является одним из двенадцати округов столицы страны агрессора. Он полностью расположен за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, в 37 км к северо-западу от центра Москвы.
Зеленоград (состоит из 5 районов), считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.
Заметим, что в интернете были обнародованы многочисленные кадры о сегодняшней дроновую атаку и ситуацию в Москве. В частности, много видео и фото появились уже утром, снятые с разных локаций в столице РФ.
На кадрах показаны моменты пролета беспилотников в небе Москвы, взрыв БПЛА, очевидно в результате работы ПВО, а также момент падения дрона на территорию технопарка "Элма", последующим взрывом и пожаром.
Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбившихся БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Была приостановлена работа московских аэропортов: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".
О взрывах сообщалось, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.
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