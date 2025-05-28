В Москве из-за масштабной атаки дронов разбит технопарк, произошел пожар

Отметим, что об "отражении" атаки дронов, которые "летели на Москву", мэр столицы страны-агрессора рассказывал в период - примерно половина первого ночи и до половины пятого утра.

По словам Собянина, всего ситами и средствами ПВО якобы было сбито 33 беспилотника.

При этом он неоднократно указывал, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Также он сделал такое же сообщение о последствиях с уточнением по Зеленограду.

Справочно: Зеленоград является одним из двенадцати округов столицы страны агрессора. Он полностью расположен за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, в 37 км к северо-западу от центра Москвы.

Зеленоград (состоит из 5 районов), считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Видео об атаке БПЛА, взрывах и пожаре в Москве

Заметим, что в интернете были обнародованы многочисленные кадры о сегодняшней дроновую атаку и ситуацию в Москве. В частности, много видео и фото появились уже утром, снятые с разных локаций в столице РФ.

На кадрах показаны моменты пролета беспилотников в небе Москвы, взрыв БПЛА, очевидно в результате работы ПВО, а также момент падения дрона на территорию технопарка "Элма", последующим взрывом и пожаром.

"Громкая ночь" в Москве и атака дронов в Подмосковье

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбившихся БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Была приостановлена ​​работа московских аэропортов: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

О взрывах сообщалось, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.