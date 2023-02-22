В Москве возле стадиона "Лужники", где выступал Путин, установили ПВО (видео)

По данным специалистов напротив "Лужников" установили комплекс "Панцирь-С1".

Следует отметить, что на стадионе "Лужники" в Москве сегодня организовали масштабный концерт-митинг в канун годовщины вторжения в Украину. Россияне установили несколько сцен и зон с историческими реконструкциями.

Кроме того, на концерте выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.

Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.