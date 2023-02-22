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В Москве возле стадиона "Лужники", где выступал Путин, установили ПВО (видео)

Фото: в Москве заметили системы ПВО у стадиона "Лужники" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Возле стадиона "Лужники" в Москве заметили систему противовоздушной обороны. Там проходит концерт-митинг, где выступал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дождь".

По данным специалистов напротив "Лужников" установили комплекс "Панцирь-С1".

Следует отметить, что на стадионе "Лужники" в Москве сегодня организовали масштабный концерт-митинг в канун годовщины вторжения в Украину. Россияне установили несколько сцен и зон с историческими реконструкциями.

Кроме того, на концерте выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.

Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

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