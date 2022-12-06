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В Москве анонсировали ответ на ограничение цены российской нефти

Фото: РФ откажется продавать нефть странам, которые поддержат ценовой потолок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский механизм запрета продажи нефти, на которую распространяется ценовой потолок, введенный западными странами, должен заработать до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Мы прорабатываем наше решение", - сообщил чиновник. Отвечая на вопрос, заработает ли механизм до конца года, он сказал: "Да, уверен".

Ранее Новак заявил, что Россия может сократить добычу нефти, но ненамного.

Он сказал, что Россия меняет свои логистические цепочки в ответ на ограничение цен на нефть в 60 долларов, введенное западными странами с целью лишить Москву возможности финансировать ее войну в Украине.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Санкции привели к тому, что у побережья Турции образовался затор из нефтяных танкеров. При этом Анкара настаивала на новом подтверждении страховки для всех судов.

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