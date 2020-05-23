ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Москви затримали чоловіка, що захопив банк

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 15:41
У центрі Москви затримали чоловіка, що захопив банк
Фото: відділення "Альфа-Банку" (flickr.com)

У чоловіка при собі був муляж вибухового пристрою

Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який захопив офіс "Альфа-банку" в центрі Москви. Чоловік був затриманий в ході штурму.

Про це повідомляють російські ЗМІ,

Співробітники спецназу провели штурм будівлі банку і затримали злочинця. За попередніми даними, у зловмисника при собі був муляж вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше в центрі Москви чоловік захопив заручників в одному з відділень "Альфа-банку", він погрожував підірвати будівлю.

Крім того, в ресторані японського міста Фукуока озброєний ножем чоловік захопив у заручники двох дітей.

Додамо, що в Краматорську чоловік взяв в заручники жінку з дочкою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Москвазахват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся