У центрі Москви затримали чоловіка, що захопив банк

У чоловіка при собі був муляж вибухового пристрою
Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який захопив офіс "Альфа-банку" в центрі Москви. Чоловік був затриманий в ході штурму.
Про це повідомляють російські ЗМІ,
Співробітники спецназу провели штурм будівлі банку і затримали злочинця. За попередніми даними, у зловмисника при собі був муляж вибухового пристрою.
Нагадаємо, раніше в центрі Москви чоловік захопив заручників в одному з відділень "Альфа-банку", він погрожував підірвати будівлю.
Крім того, в ресторані японського міста Фукуока озброєний ножем чоловік захопив у заручники двох дітей.
Додамо, що в Краматорську чоловік взяв в заручники жінку з дочкою.
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Автор: Валерія Мрачковська