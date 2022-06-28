У Москві затримали відомого опозиційного політика Яшина

За її словами, опозиційний політик був затриманий під час прогулянки, коли він сидів на лавочці. Затриманого доставили до поліційного відділку "Лужники"

Згодом стало відомо, що опозиціонера звинувачують у непокорі представникам поліції. Йому дозволили зустрітися з адвокатом.

Раніше Яшина оштрафували на 30 тисяч рублів (560 доларів - ред.) за статтею про "дискредитацію російської армії" після того, як він опублікував фотографії 1969 року з протестів проти війни у В'єтнамі.

Нагадаємо, колишнього соратника Яшина - Олексія Навального в січні внесли до списку терористів і екстремістів після того, як на нього завели справу за нібито створення екстремістської.

Опозиціонер перебуває у в'язниці з січня 2021 року, коли повернувся до Росії після лікування в Німеччині від отруєння хімічною речовиною "Новачок".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.