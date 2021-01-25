У Москві порушили кримінальні справи за чотирма статтями за підсумками суботніх акцій

Правоохоронці Москви порушили шість кримінальних справ за чотирма статтями через акції протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального в суботу, 23 січня. Одна з кримінальних справ відкрито через порушення карантину.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"За фактом цих подій порушені кримінальні справи за статтями 236 КК РФ (порушення санітарно-епідеміологічних правил), 213 КК РФ (хуліганство), 167 КК РФ (умисне знищення або пошкодження майна), а також три кримінальні справи за статтею 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади)", - повідомили в силовому відомстві.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Росії пройшли акції протесту на підтримку Навального. Наймасовішими акції стали в Москві і Санкт-Петербурзі. Як повідомляло РБК-Україна, оперативний штаб по боротьбі з COVID заявив, що на акції в Москві прийшли 19 заражених коронавірусом.

Також повідомлялося, що влада Санкт-Петербурга порушили кримінальну справу за блокування доріг учасниками акцій протесту 23 січня.

Крім цього повідомлялося, що в результаті протестів затримали 3,3 тисячі осіб.