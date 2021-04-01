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У Москві після вакцинації "Супутником" близько тисячі осіб заразилися повторно

Новость на русском → Москва, Четвер 01 квітня 2021 01:00
У Москві після вакцинації "Супутником" близько тисячі осіб заразилися повторно Фото: Супутник V (Цwikimedia)
Автор: Даша Харченко

У Москві після вакцинації від коронавірусу близько тисячі осіб заразилися повторно. У країні використовують російську вакцину "Супутник V".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

В комплексі соціального захисту Москви уточнили, що мова йде про щеплених, у кого після ін'єкції другою дозою пройшло понад 14 днів.

З них захворіли COVID близько 1 тисячі осіб - близько 0,1%.

Вакцинувати "Супутником" у Москві розпочали 4 грудня 2020 року. При цьому на цей час в Москві зафіксовано 1 026 740 випадків зараження коронавірусом, померли 16 656 осіб.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Баварії Маркус Зедер закликав зареєструвати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Він вважає, що рішення про реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини повинно бути прийнято "як можна швидше".

Водночас, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа зіткнулася з світовою війною нового типу через пандеміїю коронавірусу і дій Росії і Китаю в області вакцин.

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