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У Москві польське посольство облили червоною фарбою

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Росія, Середа 11 травня 2022 21:23
У Москві польське посольство облили червоною фарбою Фото: Марцін Пшидач (twiter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Росії облили червоною фарбою. У мережі з'явився запис події. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що табличку з емблемою залили червоною рідиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою дошку на одному із будинків.

Місце, яке видно на записі, - це один із входів до посольства у Москві.

Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна

"Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили", - розповів Ясіна.

"Ми будемо очікувати від російської сторони роз'яснення цього питання та встановлення винних", - сказав в інтерв'ю журналістам заступник глави польської дипломатії Марцін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні.

Нагадаємо, російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою під час акції біля мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Йому довелося покинути місце в супроводі поліції.

Пізніше Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.

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