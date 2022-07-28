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У Москві передумали. Кремль знову погрожує Швеції та Фінляндії через вступ до НАТО

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Москва, Четвер 28 липня 2022 18:01
У Москві передумали. Кремль знову погрожує Швеції та Фінляндії через вступ до НАТО Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві пригрозили "симетричною реакцією" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва, якого цитує ТАСС.

"Що стосується нашої реакції на вступ цих країн до НАТО, то, як сказав президент нашої країни, ця реакція буде симетричною. Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині Північноатлантичного альянсу: або помірний, або, що називається, повністю розкрити хвіртку і прийняти рішення про створення баз на своїй території, розміщення ударних озброєнь. Симетрично цьому будуть прийматися наші кроки у відповідь", - підкреслив Медведєв.

При цьому він визнав, що НАТО зараз домінує в Балтійському морі. Це нібито ускладнює "ситуацію з безпекою для всіх".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією через їх планів щодо вступу в НАТО.

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Дмитро Медведєв НАТО Російська Федерація Швеція Финляндия
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