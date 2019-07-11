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У Москві відпустили затриманих біля Верховного суду кримських татар

Новини » Суспільство    11.07.2019 - 23:34
У Москві відпустили затриманих біля Верховного суду кримських татар
Фото: затримані (facebook.com/crimeansolidarity)

По всім затриманим були складені адмінпротоколи

У Москві відпустили всіх 50 кримських татар, раніше сьогодні затриманих під час акції протесту під Верховним судом Російської Федерації. Як пише РБК-Україна, про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність".

За словами адвокатів, на всіх затриманих склали адміністративні протоколи за ч. 5 ст. 20.2 Кодексу РФ про адміністративні порушення (порушення встановленого порядку організації мітингу).

"Судові засідання по цим протоколам повинні відбутися 29 липня. Ми маємо намір бути присутнім і відстоювати позицію сьогодні затриманих кримських татар", - зазначили правозахисники.

В організації додали, що всі затримані кримські татари перебували у відділеннях Міщанського та Таганського ОВС. Також затриманим загрожує штраф у розмірі від 10 тис. до 20 тис. рублів.

У Москві відпустили затриманих біля Верховного суду кримських татар

Нагадаємо, в Москві понад 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

Крім того, Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив під вартою фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Підсудних затримали в 2016 році в Ялті і звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

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