У Москві відмовилися погодити нові акції протесту

Мерія Москви не дала дозвіл опозиціонерам на проведення акції протесту щодо не допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням одного з організаторів мітингу Андрія Морєва, щодо заборони в мерію Москви буде направлений офіційний протест.

"Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, використовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і, по суті, заборонити проведення узгоджених акцій", - повідомив Морєв.

Акція планувалася на 17 серпня. Заявку на проведення маршу протесту муніципальні депутати Олена Філіна, Ілля Азар і Андрій Морєв подали ще 9 серпня. За очікуваннями організаторів, участь у протесті повинні були прийняти близько 30 тисяч осіб.

До цього, мерія Москви надала дозвіл на проведення 17 серпня мітингу за чесні вибори представникам комуністичних сил Росії.

Нагадаємо, в Москві акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, і в якийсь момент їх число досягло майже півтори тисячі осіб.

Зазначимо, на акцію протесту 10 серпня вийшли близько 30 тисяч осіб.