У Москві з готелю госпіталізували сім громадян Китаю

Сім людей госпіталізовані з високою температурою з ознаками ГРВІ з готелю в Войковском районі на півночі Москви, за попередніми даними, всі вони громадяни Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Громадяни КНР приїхали в Москву 25 січня. Семеро з них самі викликали швидку допомогу з-за температури. Всього в туристичну групу входять 20 осіб, однак у інших туристів скарг немає.

Біля готелю "Арт Москва Войковська" знаходяться близько десяти машин швидкої допомоги. Сам готель працює в звичайному режимі, готель пускають всіх. Зараз лікарі продовжують оглядати громадян Китаю. Один з медиків уточнив, що семеро людей доставлені в інфекційне відділення, де буде встановлений точний діагноз.

Раніше повідомлялося, що в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV.

Додамо, в Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилася до 1372 людина. За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 людина. При цьому кількість летальних випадків не змінилося і складає 41.