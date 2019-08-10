У Москві на мітинг вийшли близько 30 тисяч осіб

До 14:40 на мітинг в Москві проти недопуску кандидатів на вибори в Мосгордумуна проспекті Сахарова прийшли понад 28 тис. чоловік. Про це повідомляє "Білий лічильник".

У той же час МВС РФ нарахувало 15 тис. чоловік на акції. Додамо, що за даними "ОВС-Інфо" правоохоронці затримали вже 27 осіб, в тому числі юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Нагадаємо, 28 червня в Москві кількість затриманих під час акції біля мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 1371 людини. Несанкціонована акція проходила вдень у будівлі мерії Москви. Пізніше під тиском силовиків протестувальники розійшлися по довколишніх вулицях і провулках. В даний час учасники акції перебувають в оточенні співробітників Омону на Трубній площі.

У зв'язку з цим прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич заявила, що затримання більше тисячі учасників неузгодженої акції протесту в Москві є порушенням прав на свободу вираження думки, асоціацій і зборів.

Міністерство закордонних справ Канади висловило стурбованість з приводу насильства під час протестів у Москві та засудив арешти демонстрантів.