У Москві на мітинг на підтримку політв'язнів прийшли понад 20 тис. осіб

На узгоджений мітинг в Москві прийшли 20 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення московського МВС.

Мітинг на проспекті Сахарова проходить у підтримку фігурантів "московської справи". Заявлена чисельність заходи - 20 тис. осіб. За даними організації "Білий лічильник" на мітинг прийшли 23,3 тисячі осіб.

Слідчий комітет розслідує кримінальну справу про масові заворушення (стаття 212 КК РФ), якими нібито супроводжувалася вулична акція 27 липня в Москві. У цей день, вийшовши в центр міста на знак солідарності з недопущенными на вибори в Мосміськдуму незалежними кандидатами, 1 388 осіб (включаючи 76 неповнолітніх) були затримані, а десятки - побиті силовиками.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Москві число затриманих під час акції у мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 1388 людини.

Несанкціонована акція розпочалася вдень у будівлі мерії Москви. Пізніше під тиском силовиків протестувальники розійшлися по довколишніх вулицях і провулках. В даний час учасники акції перебувають в оточенні співробітників Омону на Трубній площі. Силовики вибірково затримують людей і відводять в автозак. Машини направляються в підмосковні відділи поліції.