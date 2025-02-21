RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Москва нашла способ заставить воевать мобилизованных, - британская разведка

Фото: мобилизованных заставляют подписывать контракты под угрозой "мясорубки" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские военные командиры заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их шансы выжить снижаются до 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Хотя контракты, заключенные с российскими солдатами имеют формальные даты окончания, они, как сообщает независимое российское СМИ Verstka, могут действовать бессрочно, а тем, кто отказывается подписывать, угрожают отправкой в "мясорубку" с уровнем выживаемости всего 10-15%.

По данным британской разведки, российские усилия по принуждению мобилизованных солдат подписывать бессрочные контракты, весьма вероятно, отчасти мотивированы нехваткой опытных солдат, поскольку с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитых и раненых. Это серьезно сократило численность российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки.

"Руководство России также почти наверняка воспринимает такие меры как сокращение потенциальной потребности в дальнейших непопулярных внутри страны мобилизациях. После объявления Путиным частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян предпочли покинуть страну, чем участвовать в незаконном российском вторжении. Это существенно способствовало долгосрочным трудностям на российском рынке труда", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным независимого "Левада-центра", уровень поддержки войны среди жителей России не меняется с февраля 2022 года. В январе 2025 года одобряют вторжение - 78%. Говорят, что не поддерживают войну 15% опрошенных. Большинство респондентов считают, что военные действия закончатся победой России - 76%

При этом в январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры - 61%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине