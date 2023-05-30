Москва подверглась атаке дронов

В Москве (РФ) прозвучали взрывы утром 30 мая, и сообщают об атаке беспилотников на город. В российской столице работает ПВО. Появляются данные о пострадавших и эвакуированных из поврежденных зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram и росСМИ.
Взрывы прозвучали утром в некоторых районах города и в Подмосковье.
Как заявил Собянин о сегодняшней атаке дронов, сегодня рано утром в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения".
"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - сказал он.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Воробьев заявил о работе ПВО.
"На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают", - сказал чиновник.
В сети тем временем публикуют видео о взрывах и летающих беспилотниках.
РосСМИ сообшают о сбитых дронах.
"Еще два беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья с разницей в полчаса. Летели они со стороны элитного посёлка Бенилюкс в сторону Красногорска на высоте 30-40 метров. Затем раздались два хлопка, предположительно, от работы систем ПВО", - пишет Telegram-канал Mash.
Также сообщается о раненых.
"Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в Москве. По предварительной информации, есть раненые", - говорится в публикации.
По данным канала, обломки дрона влетели в окно одной из квартир, после чего эвакуировали около 300 человек.
По данным российских СМИ, беспилотники были замечены в Новой Москве, на Рублевке, над Новой Ригой, над Истрой.
"Также взрывы раздались в подмосковном Одинцово и Красногорске. По предварительным данным, несколько квадрокоптеров сбили в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском", - пишет пропагандистский канал Readovka.
Также Mash пишет, что в Москве в квартиру на 14 этаже высотки на Ленинском проспекте "залетел, но не сдетонировал БПЛА с тремя взрывными устройствами".
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