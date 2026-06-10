Москва остается под защитой старой ядерной системы ПРО, - СМИ
Москва остается единственным регионом России, который прикрыт полноценной многоуровневой системой противоракетной обороны, способной работать по целям баллистического класса, включая угрозы с ядерными боеголовками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.
История создания системы ПРО
Развитие столичной системы ПРО началось еще в период СССР с проекта "А". Позже была создана система А-35, введенная в опытную эксплуатацию в 1974 году после многолетних разработок.
Уже в 1971 году стартовали работы над ее модернизацией — комплексом А-135, который в итоге был принят на вооружение в конце 1980-х – середине 1990-х годов после длительного цикла испытаний и доработок.
Параллельно с этим велась работа над перспективной системой А-235, разработка которой началась в 1986 году и продолжается до сих пор.
В рамках испытаний с 2014 года фиксируются пуски ракеты "Нудоль".
РЛС "Дон-2Н" и структура обнаружения
Ключевым элементом системы считается радиолокационная станция "Дон-2Н", расположенная примерно в 30 км к северу от Москвы.
Это крупный объект высотой около 35 метров с гранями свыше 130 метров, оснащенный фазированными антенными решетками для кругового обзора.
Строительство станции велось с конца 1970-х годов и завершилось в 1990-х. Ее задача — обнаружение боевых блоков межконтинентальных ракет и сопровождение целей с передачей данных на системы перехвата.
Ракеты-перехватчики и принципы работы
Система А-135 включает два типа перехватчиков: дальнего радиуса действия и ближнего перехвата. Тяжелая ракета 51Т6 предназначалась для поражения целей на больших высотах и дистанциях, тогда как 53Т6 использовалась для ближнего перехвата непосредственно над защищаемой территорией.
Обе ракеты применяют радиокомандное наведение. Из-за ограничений точности предполагается использование ядерных боевых частей различной мощности, что компенсирует возможные отклонения при перехвате целей.
Особенности и текущий статус системы
Система ПРО Москвы исторически включала несколько позиций пусковых установок вокруг столицы. Часть дальних комплексов уже выведена из эксплуатации, тогда как ближние перехватчики, по оценкам, продолжают оставаться в боевом состоянии и размещены на ряде позиций вокруг города.
Эксперты отмечают, что развитие комплекса продолжается, а элементы новых решений могут постепенно заменять устаревшие компоненты, сохраняя ключевую задачу системы — защиту московского региона от ракетных угроз.
Напоминаем, что в открытом доступе распространилась схема, на которой предположительно показано размещение систем противовоздушной обороны вокруг Москвы. На изображении отмечены различные позиции комплексов, при этом их условное расположение выделено разными цветами для визуального разделения.