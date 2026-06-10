Москва остается под защитой старой ядерной системы ПРО, - СМИ

Москва остается единственным регионом России, который прикрыт полноценной многоуровневой системой противоракетной обороны, способной работать по целям баллистического класса, включая угрозы с ядерными боеголовками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.

История создания системы ПРО

Развитие столичной системы ПРО началось еще в период СССР с проекта "А". Позже была создана система А-35, введенная в опытную эксплуатацию в 1974 году после многолетних разработок.

Уже в 1971 году стартовали работы над ее модернизацией — комплексом А-135, который в итоге был принят на вооружение в конце 1980-х – середине 1990-х годов после длительного цикла испытаний и доработок.

Параллельно с этим велась работа над перспективной системой А-235, разработка которой началась в 1986 году и продолжается до сих пор.

В рамках испытаний с 2014 года фиксируются пуски ракеты "Нудоль".

РЛС "Дон-2Н" и структура обнаружения

Ключевым элементом системы считается радиолокационная станция "Дон-2Н", расположенная примерно в 30 км к северу от Москвы.

Это крупный объект высотой около 35 метров с гранями свыше 130 метров, оснащенный фазированными антенными решетками для кругового обзора.

Строительство станции велось с конца 1970-х годов и завершилось в 1990-х. Ее задача — обнаружение боевых блоков межконтинентальных ракет и сопровождение целей с передачей данных на системы перехвата.

Ракеты-перехватчики и принципы работы

Система А-135 включает два типа перехватчиков: дальнего радиуса действия и ближнего перехвата. Тяжелая ракета 51Т6 предназначалась для поражения целей на больших высотах и дистанциях, тогда как 53Т6 использовалась для ближнего перехвата непосредственно над защищаемой территорией.

Обе ракеты применяют радиокомандное наведение. Из-за ограничений точности предполагается использование ядерных боевых частей различной мощности, что компенсирует возможные отклонения при перехвате целей.

Особенности и текущий статус системы

Система ПРО Москвы исторически включала несколько позиций пусковых установок вокруг столицы. Часть дальних комплексов уже выведена из эксплуатации, тогда как ближние перехватчики, по оценкам, продолжают оставаться в боевом состоянии и размещены на ряде позиций вокруг города.

Эксперты отмечают, что развитие комплекса продолжается, а элементы новых решений могут постепенно заменять устаревшие компоненты, сохраняя ключевую задачу системы — защиту московского региона от ракетных угроз.