Москва подчинила себе все группировки наемников на фронте, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в феврале 2023 года военное ведомство России создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служат в многочисленных иррегулярных подразделениях.

По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых они мало подходят. Нерегулярные формирования России представляют собой в основном подразделения легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.

"Следовательно, в течение последних 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях", - говорится в сообщении Минобороны Британии.