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Москва подчинила себе все группировки наемников на фронте, - британская разведка

Фото: среди наемников повышенная смертность (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами, что, скорее всего, облегчит их использование в наступательных операциях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в феврале 2023 года военное ведомство России создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служат в многочисленных иррегулярных подразделениях.

По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых они мало подходят. Нерегулярные формирования России представляют собой в основном подразделения легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.

"Следовательно, в течение последних 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Москва активизировала вербовку заключенных в Африке. Это пришлось сделать, поскольку ресурс заключенных в тюрьмах уже исчерпан, а проводить мобилизацию опасно для Путина.

Отметим, в мае средние потери среди российской армии превысили 1200 человек в день.

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