Москва вмешивается: Иран будет консультироваться с Россией перед переговорами с США

Второй раунд ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в субботу, 19 апреля, в Маскате (Оман), сообщило в понедельник иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Ранее итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что Италия согласилась провести второй раунд переговоров, а государственное информационное агентство Ирака сообщило, что Аракчи сказал своему иракскому коллеге, что переговоры состоятся "вскоре" в итальянской столице при посредничестве Омана.

Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Аракчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Маскате" с российскими официальными лицами.

Москва, участница ядерного пакта с Ираном 2015 года, поддержала право Тегерана иметь гражданскую ядерную программу.

Трампу не доверяют

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который имеет решающее слово в жизненно важных государственных делах, не доверяет США и Трампу в частности.

Но Хаменеи был вынужден сотрудничать с Вашингтоном в поисках ядерной сделки из-за опасений, что общественный гнев в стране из-за экономических трудностей может вылиться в массовые протесты и поставить под угрозу существование клерикального истеблишмента.

Беспокойство Тегерана усилилось из-за быстрого возобновления Трампом своей кампании максимального давления, когда он вернулся в Белый дом в январе.