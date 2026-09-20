Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий

В Москве после рекордной атаки дронов вспыхнули пожары на нескольких объектах. Сетью распространяются кадры последствий ночного удара.
РБК-Украина собрала фото и видео последствий атаки дронов по российской столице в ночь на 20 сентября.
Российские власти назвали эту атаку одной из самых масштабных. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу направлялись 450 беспилотников.
После атаки в разных районах Москвы и Московской области сообщали о пожарах. Кадры с места событий стали массово появляться в сети.
Главным подтвержденным объектом поражения стал "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на территории предприятия после удара возник масштабный пожар.
По данным Генштаба, были поражены сразу три производственных объекта: установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации.
Одним из оказавшихся под ударом объектов стал московский рынок "Садовод". Российский Telegram-канал ЧТД опубликовал кадры, на которых виден дым в районе первого корпуса. По сообщению канала, часть магазинов не работала.
Видео удара по территории рынка также обнародовал Telegram-канал ASTRA.
Рынок "Садовода" уже попадал в зону атаки в июне. Тогда сообщалось о пожаре на территории торгового комплекса.
В ходе массированной атаки беспилотников большой пожар охватил часть складского комплекса в Подмосковье. Речь идет о технопарке "Софьино", площадь которого оценивается примерно в 826-850 тысяч квадратных метров.
На территории "Софьино" расположены распределительные и складские объекты крупных компаний. Среди них называют Lamoda, Яндекс, Wildberries и Bosch/Siemens.
Украинская сторона подтвердила поражение Московского НПЗ.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время операции применялись, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.