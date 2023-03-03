Москва использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек, - Резников

"Русские начали это медленное наступление 6 месяцев назад, и мы отражаем его 6 месяцев. Потери русских составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", - рассказал он боях за Бахмут.

В то же время Резников отказался назвать потери в украинской армии. "Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь русских. Есть разница между украинцами и русскими, Русские используют тактику мясорубки, для них их солдаты просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь",- сказал министр.