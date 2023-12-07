Москва использует опыт войны с Украиной для обучения генералов, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 1 декабря 2023 года в Российской академии Генерального штаба начался новый набор российских офицеров. В минобороны России заявили, что более 60% из них имеют боевой опыт. Хотя это не уточняется, большинство, вероятно, получили этот опыт в Украине с 2022 года.

По данным британской разведки, обучающиеся в академии обычно имеют ранг между майором и генерал-майором (что эквивалентно генералу с одной звездой в системе НАТО) и выделяются как имеющие потенциал для высшего командования.

Хотя значительная часть некоторых специалистов, таких как пилоты, была задействована в операциях в Сирии, война в Украине означает, что боевой опыт теперь более широко распространен среди российских офицеров среднего звена, говорится в сообщении.

"В ближайшие годы это поколение, вероятно, окажет большое влияние на будущее направление российской армии и на то, будут ли она применять уроки, извлеченные из войны в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация российских генералов

В начале декабря российские власти подтвердили, что генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом России, действительно ликвидирован в Украине.

Завадский стал седьмым генерал-майором, смерть которого была подтверждена Россией, и 12-м генералом, о смерти которого сообщалось с начала войны.

Смерти высокопоставленных российских офицеров, которые военные аналитики в некоторых случаях объясняют успехом Украины в перехвате сообщений, стали более редкими по мере продолжения войны.

Напомним, в июле 2023 года в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

В июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.