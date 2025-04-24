Москва возобновила ядерный шантаж: Шойгу вдруг вспомнил о прошлогодней доктрине

Шойгу завил, что Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран".

Он сослался на изменения в ядерную доктрину в прошлом году, согласно которым "Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия".

Шойгу заявил, что ядерное сдерживание "осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения".

По его словам, такие действия распространяются также на государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.

Сделка между Москвой и Вашингтоном

Комментарии Шойгу прозвучали на фоне предупреждений президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон может отказаться от попыток мирного урегулирования российско-украинской войны, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по сделке.

После вступления в должность в январе Трамп кардинально изменил политику США в отношении трехлетней войны, заставив Украину согласиться на прекращение огня и одновременно ослабив давление на Россию.

Шойгу более десяти лет возглавлял военное ведомство России. В результате перестановок в правительстве в прошлом году он стал секретарем Совет безопасности РФ.