Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками по войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Также российские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет "необъявленную войну" против России и Беларуси.

разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что хранилища будут построены к 1 июля.

В апреле Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер".

Детальнее о том, почему Беларусь стала союзником России, читайте в материале РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина".