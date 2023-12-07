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Выборы Путина пройдут весной? В России определились с датой

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет федерации России назначил дату проведения выборов президента. Они пройдут 17 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета федерации.

"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании", - сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Согласно российским нормам, выборы президента назначаются Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Путин планирует остаться у власти до 2030 года

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.

О намерении стать кандидатами уже заявили пять жителей России, среди них военный преступник Игорь Гиркин, которого содержат в тюрьме, бывший депутат Госдумы от Союза правых сил Борис Надеждин и журналистка Екатерина Дунцова. В то же время их допуск зависит исключительно от Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

По данным независимого "Левада-центра", поддержка Путина среди жителей России растет. Уровень доверия, а также уровень одобрения находится на максимуме с начала войны против Украины.

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в ноябре уровень доверия Путину составил 47% (в октябре - 44%). Одобрение деятельности Путина находится на самом высоком уровне с 2015 года - 85% респондентов ответили, что одобряют.

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