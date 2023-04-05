Москва пытается найти деньги за рубежом для затяжной войны с Украиной, - британская разведка

Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они станут причастны к вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте находится "в стадии разработки". Этот шаг свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными".

Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать бюджетный дефицит в России. "Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в последние месяцы собственные российские банки были основными субъектами, покупающими российский государственный долг. Однако маловероятно, что они будут в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.