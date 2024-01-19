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Москва молчаливо признала ликвидацию Украиной самолета А-50, - британская разведка

Фото: А-50 был сбит Украиной, признали в Москве (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия запустила новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взамен сбитого. Однако он летает значительно дальше от линии фронта, что подтверждает успех Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, ранее сообщалось, что 14 января российский самолет А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в Азовское море. A-50 является ключевым инструментом для российских операций над Украиной, обеспечивая раннее предупреждение об угрозах с воздуха, а также функции управления и контроля.

По данным британской разведки, 17 января российские ВВС, судя по всему, начали эксплуатировать еще один А-50, но на этот раз над сушей на территории России в районе Краснодарского края, дальше на восток от Украины.

"Эта деятельность свидетельствует о снижении склонности к риску в отношении самолетов и попытке сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной", - говорится в сообщении

Несмотря на отсутствие официальной позиции России по поводу потери А-50, эта деятельность, вероятно, "демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против дорогостоящего воздушного объекта", отмечают в Минобороны Британии. Если потеря А-50 произошла случайно, то вряд ли потребовалось бы такое решение.

Ликвидация самолета А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности российской армии обстреливать территорию Украины.

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