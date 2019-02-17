Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер

Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер зявив, что Москва хочет отстранить действующего президента Украины Петра Порошенко от власти в Украине. Об этом Волкер заявил во время проведения конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

Волкер отметил, что Российская Федерация пытается "ослабить Порошенко".

"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", - заявил Волкер, отвечая на ​​вопрос о том, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.

Кроме того, Волкер выразил мнение, что РФ рассчитывает на заключение соглашения с новым правительством в Украине.

"Они очень хотят, чтобы он был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко", - сказал он.

Отметим, среди главных претендентов на пост президента - бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский, который сыграл роль президента в украинском телесериале.