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Москва хочет взять кредит в Китае в юанях

Фото: Москва хочет кредит в юанях (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов России обсуждает с Пекином возможность получения кредитов в юанях, но решение пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", - сказал он.

Силуанов добавил, что Москва готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем или странами Евразийского экономического союза и будет продвигать эту идею

Он подтвердил позицию России, согласно которой Москва попытается дать симметричный ответ на конфискацию замороженных российских активов за рубежом.

"Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он.

Европейский Союз и страны "Большой семерки" (G7) заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 млрд евро после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. ЕС и G7 обсуждают, как можно использовать эти средства.

Силуанов заявил, что бюджет России "под контролем", а доходы в этом году немного превышают ожидаемые. Расходы были медленнее, чем в прошлом году, после ужесточения контроля над авансовыми платежами и обоснованием расходов, добавил он.

Позиция Китая

Напомним, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса группы "Рейтинг", в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том, что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.

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