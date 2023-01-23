Москва готовит крупное наступление в Украине, - глава Минобороны Эстонии

"Почему ожидания [предоставления Украине танков] стали настолько большими - все понимают, что следующие пара месяцев будут очень критическими.

"Ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы", - сказал он.

По его словам, ожидания от предоставления Украине танков стали настолько большими, поскольку "все понимают, что следующие пара месяцев будут очень критическими".

Певкур отметил, что назначение главы российского Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине вместо генерала Сергея Суровикина объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск. "Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению", - сказал он.

По его словам, Россия прибегает к тактике истощения, чтобы снизить возможности украинской ПВО.

Комментируя поставку Украине основных боевых танков, о которой западным союзникам не удалось договориться на переговорах на базе Рамштайн в Германии, Певкур отметил, что Германия может в дальнейшем разрешить поставки своих танков Leopard. "Новому министру обороны Германии] было мало что сказать, потому что у них нет договоренности в коалиции. Они будут его искать", - сказал Певкур.

По оценке Певкура, вариант, при котором другие союзники, например, Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если предоставляемые союзниками танки, боевые машины, техника будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам этого не нужно", - сказал министр обороны Эстонии.

Певкур добавил, что танки являются очень важным боевым компонентом для Украины, и вся прочая помощь не сможет компенсировать их нехватки.