Агентство Fitch спрогнозировало ход российско-украинкой войны в 2023 году

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война между Россией и Украиной продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров. В ближайшем будущем не будет политических уступок, которые могли бы лечь в основу урегулирования путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства .

"Мы не видим каких-либо заметных изменений в цели президента Путина по подрыву суверенной целостности украинского государства, в то время как успешные контрнаступления Украины в Херсоне и Харькове делают еще более маловероятной уступку значительной территории, захваченной Россией", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, несмотря на то, что в последние месяцы стратегическое преимущество сместилось в пользу Украины, ни одна из сторон, похоже, не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту.

"В течение более длительного периода перспектива урегулирования путем переговоров становится более вероятной, поскольку затраты для обеих сторон возрастают, хотя это вполне может принять форму скорее "замороженного конфликта", чем устойчивого мира", - считают в агентство Fitch Ratings.