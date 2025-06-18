Москва через ученых милитаризирует Арктику: разведка объяснила, что задумал Кремль

Кремль расширяет свое военное присутствие в Арктике. Москва милитаризирует стратегический регион под видом так называемой "научной деятельности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка.
Как отметил представитель ГУР, на фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике (в частности, залежей полезных ископаемых и Северного морского пути) Кремль активизирует деятельность в регионе.
Ключевым инструментом россиян является государственное предприятие "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт". Формально эта структура выполняет научные задачи, но фактически является звеном ресурсно-военного проекта Москвы.
Как отмечает ГУР, среди задач института:
Научные экспедиции, которые организует институт, изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Все эти данные имеют двойное назначение - как для гражданского использования, так и для планирования военных операций и передвижения флота.
Параллельно Россия устанавливает коммуникационное оборудование в Арктике, в частности системы спутниковой связи, которые могут использоваться для координации арктических операций Северного флота РФ и обеспечения действий беспилотных систем.
Представитель ГУР предупредил, что мир должен быть готовым к тому, что очередные "научные инициативы" Кремля - лишь занавес для новой фазы милитаризации Арктики.
"Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и в дальнейшем будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения", - считает Черняк.
Напомним, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом снова заговорил о покупке Гренландии. Он утверждает, что остров нужен США для безопасности, поэтому Америка соревнуется за превосходство в Арктике.
В Гренландии является полуавтономной территорией Дании, там выступили против присоединения к США. На острове прошли протесты против политики Трампа. Дания также отвергает возможность покупки острова.
Во время визита в Гренландию вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не будет увеличивать количество войск в Гренландии, но нацелен на ее безопасность.
В Дании посоветовали Вэнсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике.
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