Москва врет о росте: аналитики назвали истинное состояние экономики России

Российская экономика находится во все более нестабильном состоянии из-за перехода на "военные рельсы" и западных санкций. По данным издания, к такому выводу пришли аналитики Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) в своем отчете, подготовленном для министров финансов стран ЕС.

Авторы исследования отмечают, что экономическая устойчивость России является поверхностной, а структурные проблемы только углубляются.

"Фискальные стимулы военной экономики поддержали Россию в краткосрочной перспективе, однако опора на непрозрачное финансирование, искаженное распределение ресурсов и уменьшение резервов делают эту модель неустойчивой в долгосрочной перспективе. В отличие от кремлевских нарративов, время играет не на стороне России", - отмечают аналитики в отчете.

Фейковые заявления Москвы

Как пишут исследователи, ЕС с начала вторжения РФ в Украину уже принял 16 пакетов санкций. Подобные ограничения ввели также США, Канада, Великобритания и Япония. Они ударили по основным источникам дохода Кремля - экспорту нефти, газа и угля.

Однако Москва стремится показать неэффективность санкций и заявляет, что ВВП России вырос на 4,3% в 2024 году. Впрочем SITE Торбьерн Бекер, который представил отчет министрам ЕС, отметил, что этим цифрам не стоит доверять. По его мнению, Кремль, вероятно, существенно занижает уровень инфляции, а это, соответственно, влияет на расчет реального ВВП.

Дефицит бюджета России

Кроме этого, на экономическую стабильность РФ негативно влияет падение доходов от энергоресурсов и рост военных расходов, считают аналитики.

Официально Москва ежегодно отчитывается о дефиците бюджета на уровне 2% ВВП, однако эксперт SITE считает эти данные недостоверными.

"Многие расходы на войну проводятся через банковскую систему. Если добавить их к официальной статистике, настоящий дефицит может быть вдвое выше", - делают предположение аналитики.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия поддерживает выводы отчета. По его мнению, реальное состояние экономики РФ значительно хуже, чем показывают официальные цифры.