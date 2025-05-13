Москва врет о росте: аналитики назвали истинное состояние экономики России

Российская экономика только выглядит стабильной, а на самом деле все больше ослабевает из-за войны, санкций и искаженной статистики. Отчет аналитиков для ЕС показывает, что, несмотря на оптимистичные заявления Кремля, страна стремительно теряет финансовую устойчивость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Российская экономика находится во все более нестабильном состоянии из-за перехода на "военные рельсы" и западных санкций. По данным издания, к такому выводу пришли аналитики Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) в своем отчете, подготовленном для министров финансов стран ЕС.
Авторы исследования отмечают, что экономическая устойчивость России является поверхностной, а структурные проблемы только углубляются.
"Фискальные стимулы военной экономики поддержали Россию в краткосрочной перспективе, однако опора на непрозрачное финансирование, искаженное распределение ресурсов и уменьшение резервов делают эту модель неустойчивой в долгосрочной перспективе. В отличие от кремлевских нарративов, время играет не на стороне России", - отмечают аналитики в отчете.
Как пишут исследователи, ЕС с начала вторжения РФ в Украину уже принял 16 пакетов санкций. Подобные ограничения ввели также США, Канада, Великобритания и Япония. Они ударили по основным источникам дохода Кремля - экспорту нефти, газа и угля.
Однако Москва стремится показать неэффективность санкций и заявляет, что ВВП России вырос на 4,3% в 2024 году. Впрочем SITE Торбьерн Бекер, который представил отчет министрам ЕС, отметил, что этим цифрам не стоит доверять. По его мнению, Кремль, вероятно, существенно занижает уровень инфляции, а это, соответственно, влияет на расчет реального ВВП.
Кроме этого, на экономическую стабильность РФ негативно влияет падение доходов от энергоресурсов и рост военных расходов, считают аналитики.
Официально Москва ежегодно отчитывается о дефиците бюджета на уровне 2% ВВП, однако эксперт SITE считает эти данные недостоверными.
"Многие расходы на войну проводятся через банковскую систему. Если добавить их к официальной статистике, настоящий дефицит может быть вдвое выше", - делают предположение аналитики.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия поддерживает выводы отчета. По его мнению, реальное состояние экономики РФ значительно хуже, чем показывают официальные цифры.
Напомним, недавно британская разведка тоже сделала неутешительный прогноз для России. Эксперты пришли к выводу, что Москве грозит резкий рост дефицита бюджета.
В Министерстве обороны Британии заявили, что способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году может оказаться под угрозой. Причина этому - недавнее падение цен на нефть. Министерство финансов РФ даже снизило прогнозируемые доходы от нефти и газа на 25%.
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