В Московской области масштабно горит завод: что известно о чрезвычайной ситуации
В столичной области, на заводе им. Ухтомского произошел масштабный пожар. Огонь распространился на более 2 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Astra.
По предварительным данным, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Она распространилась на площадь в две тысячи квадратных метров и еще не локализована.
"В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании "Структура Арт", производящей декорации для всевозможных мероприятий и форумов", - отмечают в сообщении по информации российских СМИ.
Пока причины возгорания не сообщают.
Пожары на предприятиях в РФ
Напомним, что в прошлом месяце в российском городе Кировск (Мурманская область) произошел пожар на химическом предприятии.
Также в городе Фрязино Московской области РФ ранее произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте "Платан".
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