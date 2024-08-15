В Московской области масштабно горит завод: что известно о чрезвычайной ситуации

В столичной области, на заводе им. Ухтомского произошел масштабный пожар. Огонь распространился на более 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Astra .

По предварительным данным, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Она распространилась на площадь в две тысячи квадратных метров и еще не локализована.

"В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании "Структура Арт", производящей декорации для всевозможных мероприятий и форумов", - отмечают в сообщении по информации российских СМИ.

Пока причины возгорания не сообщают.