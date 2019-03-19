У Києві вона візьме участь у судовому засіданні по справі Вишинського

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова у вівторок, 19 березня, вилетить до Києва, щоб взяти участь у судовому засіданні по справі головного редактора РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляють росЗМІ.

Також вона планує перевірити умови утримання Вишинського у київському СІЗО.

"Тетяна Москалькова сьогодні вилітає до Києва, щоб завтра взяти участь у судовому засіданні по справі Вишинського", - сказав представник прес-служби.

Відзначимо, що завтра відбудеться засідання по Вишинському у Верховному суді України.

Нагадаємо, 18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО.

РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Вишинського.

Раніше повідомлялося, що Вишинського у березні етапують з Херсонського в Київське СІЗО. 5 березня Вишинському вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи передаються до суду. РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою Вишинського до квітня.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.