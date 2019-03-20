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Москалькова прибула до Верховного суду на засідання по справі Вишинського

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 10:11
Москалькова прибула до Верховного суду на засідання по справі Вишинського
Фото: Тетяна Москалькова (РБК-Україна)

Тетяна Москалькова прибула в будівлю Верховного суду

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула в будівлю Верховного суду, де сьогодні відбудеться засідання у справі головного редактора "РИА Новини України" Кирила Вишинського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона стверджує, що Вишинський є вже громадянином РФ.

"Він, звичайно, є громадянином РФ, він отримав громадянство Російської Федерації", - розповіла вона.

Зазначимо, що Москалькова сьогодні вночі прилетіла до Києва.

 

Москалькова в Киеве

Опубліковано Alina Kondratenko Середа, 20 березня 2019 р.

Нагадаємо, близько опівночі літак російського омбудсмена прибув в аеропорт "Київ" їм. Сікорського.

18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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