Шахраї у соцмережах пропонують "грошові виплати": як працюють схеми

Шахраї обіцяють "компенсації" та "фінансову допомогу" від нібито ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста тощо. Злочинці заявляють, що виплати проходять "за рахунок конфіскованих активів РФ".

У соціальних мережах кібершахраї поширюють оголошення та просять перейти за посиланням. Воно веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”.

На сайті українців просять ввести дані банківської карти, щоб нібито отримати виплату. Після цього аферисти можуть викрасти гроші.

Фото: фейкові оголошення про грошові виплати у соцмережах (cert.gov.ua)

Як захиститися від шахраїв?

Українців просять не довіряти інформації від неперевірених джерел. Про виплати допомоги та компенсацій можна дізнатися з офіційних сайтів держорганів. За потреби цю інформацію можна уточнити телефоном або під час особистого візиту.

Також громадян закликають: