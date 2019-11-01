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Шахрай вимагав хабар, видаючи себе за "друга" Зеленського, - ГПУ

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ГПУ оголосила особі підозру

Особа, видаючи себе за друга президента Володимира Зеленського, намагалася заволодіти понад 50 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Для призначення потерпілого на керівну посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти, він вимагав передати нібито "кураторам" грошові кошти двома траншами - 28 тис грн та 50 тис доларів.

"Він, видаючи себе за близького товариша вищих посадових осіб держави, а саме: президента України, голови Верховної ради України, керівника Офісу президента України, першого заступника Керівника Офісу президента України, віце-прем’єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації та, створюючи враження про вплив на політичну ситуацію, у тому числі, на вирішення кадрових питань щодо призначення на керівні посади в органи влади, вводив потерпілих в оману та намагався заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали 31 жовтня після одержання другої частини грошових коштів у розмірі 50 тис доларів. Йому вручили підозру.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом того, що 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

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