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В Афганістані внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, поранений лікар

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 11:21
В Афганістані внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, поранений лікар
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Напад стався в столиці провінції Джалалабаді

У Афганістані вранці 4 грудня бойовик відкрив вогонь по автомобілю, в результаті чого п’ятеро афганців загинули, серйозне поранення отримав японський лікар, який знаходився в авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що напад стався в столиці провінції Джалалабаді. Загинули охоронці та водій автомобіля.

Тетсу Накамура, лікар, який очолює японську неурядову організацію "Мирна японська медична служба", був важко поранений. Накамура пропрацював у провінції понад 10 років та нещодавно отримав почесне афганське громадянство від президента Ашрафа Гані.

Відповідальність за напад наразі на себе ніхто не взяв.

Раніше у Афганістані в результаті вибуху в провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл. Також від вибуху постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістана.

РБК- Україна писало, що в Афганістані 1 грудня в районі Ачин провінції Нангархар 113 членів екстремістського угруповання "Ісламська держава" здалися уряду.

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