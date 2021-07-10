Потужний землетрус у Таджикистані: загинули п'ять людей, є поранені

Стало відомо про жертви потужного землетрусу у Таджикистані. Під час нього загинули п'ять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет із надзвичайних ситуацій Таджикистану.
"У сільській джамоаті Лангар Шох у результаті землетрусу загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх жителів сільської джамоати Хіджборак отримали поранення, вони госпіталізовані", - вказано у повідомленні.
За попередніми даними, в результаті підземних поштовхів у кількох селах загалом постраждало 19 будинків.
За дорученням президента республіки створили комісію на чолі з прем'єр-міністром країни.
Нагадаємо, на території Таджикистану в суботу вранці стався потужний землетрус. Інтенсивність в епіцентрі сягала 6 балів, в Душанбе до 3 балів.