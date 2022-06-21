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Моряків затонулої "Москви" хочуть знову кинути на війну проти України, - росЗМІ

Фото: моряків затонулої "Москви" хочуть знову кинути на війну проти України (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Марія Кучерявець

Батьки моряків крейсера "Москва" розповідають, що їх дітей знову хочуть відправити на війну проти України. Зараз строковики перебувають на сторожовому кораблі "Ладний", який не дуже придатний для походів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новая газета. Европа".

Як пише видання, посилаючись на звернення батьків моряків до "військової прокуратури" Севастополя, до Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини, ті скаржаться, що моряків хочуть 30 червня знову залучити до участі в так званій "спецоперації".

У зверненні також йдеться, що зараз на "Ладному" утримують 49 строковиків з крейсера і багато хто з них не хочуть знову брати участь у військових діях.

При цьому сам сторожовий корабель, вказують автори звернення, перебуває в експлуатації понад 30 років та потребує ремонту.

Вказано, що батьки строковиків вимагають не відправляти їхніх синів, яких після потоплення крейсера обіцяли перевести на сушу, знову до зони бойових дій.

"Наші діти, військовослужбовці термінової служби, вже були неправомірно залучені у "СВО" на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію", - пишуть батьки російських солдатів.

Потоплення "Москви"

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Як інформували в ЗМІ, кількість екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Переважна більшість з яких, ймовірно, загинули.

За даними української розвідки, чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про загиблих на крейсері 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісті".

Додамо, нещодавно Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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МоскваВійна Росії проти України