Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму

Что происходит с украинскими ВМС, как Россия "отжала" Черноморский флот при оккупации Крыма и стоит ли оставлять мощности российских военных баз на полуострове после его освобождения. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Россия еще в первые месяцы полномасштабного вторжения пробовала полностью оккупировать Черное и Азовское моря и лишить тем самым ВСУ господства в морских акваториях. Захватив Бердянск, Мариуполь и Мелитополь, оккупанты заняли Азовское море. А оккупировав в 2014 году Крым – большую часть Черного.

Сегодня Военно-морские Силы Украины как отдельно, так и в кооперации с другими видами ВСУ активно участвуют в войне против захватчика, проводя различные операции. Наши воины контролируют часть акватории Черного моря и не дают врагу высаживать десант. Но состояние ВМС, особенно по части флота, оставляет желать лучшего.

"Арендованный" Черноморский флот

Большая часть кораблей украинских ВМС построены и введены в эксплуатацию во времена СССР. При этом в Украине сосредоточены судостроительные и судоремонтные мощности, которые еще при "советах" не уступали российским, а скорее даже наоборот.

Украинский флот меньше флота противника в разы. Захватив Крым, Россия фактически присвоила себе около 80% военного флота Украины. Сейчас наши ВМС владеют патрульными катерами, одним ракетным и одним противодиверсионным катером, артиллерийскими катерами, средним десантным кораблем, десантными катерами.

Флагман ВМС – фрегат "Гетьман Сагайдачный", находившийся в Николаеве, был затоплен по приказу украинского командования через несколько недель после полномасштабного наступления. Это сделали, чтобы судно не досталось противнику. Теперь ведущим кораблем стал "Юрий Олефиренко" – средний десантный корабль, который спустили на воду еще в 1970 году. Потому и выходит, что мощных надводных сил у Украины практически нет, говорит капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

"ВМС участвуют в разминированиях, в других операциях, но хотелось бы, чтобы их функция была больше, чтобы был надводный флот, хорошо вооруженный, а не тот металлолом, которому уже по 60 лет. Нам нужны ракеты, самый идеальный вариант – установить их на небольших катерах, они дешевле в содержании", – отметил Рыженко.

В России флот, безусловно, гораздо больше, чем в Украине. И это логично, поскольку РФ имеет выход к 12 морям, которые принадлежат трем океанам. В составе ВС России пять флотов – Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Каспийский и Черноморский.

Еще во времена "советов" Москва "арендовала" Севастополь для своей военно-морской базы. В 1997 году Украина и Россия подписали договор, согласно которому российский флот должен был оставить Севастопольскую базу в 2017 году. Но в 2010 президент-беглец Виктор Янукович и экс-глава РФ Дмитрий Медведев подписали так называемые "Харьковские соглашения", по которым пребывание российского флота в Крыму продлили до 2042 года.

Десантный корабль "Юрий Олефиренко" (фото: USM Media)

В 2014 году Россия оккупировала Крым и денонсировала договор в одностороннем порядке. С тех пор Кремль стал активно милитаризировать Крым, превращая полуостров фактически в военно-морскую базу для своего флота. В него входят 14 больших кораблей – 2 противолодочных корабля, 3 сторожевых фрегата, 2 ракетных корабля, 7 больших десантных кораблей, 2 дизельные подводные лодки, 23 малых корабля и катера.

Но, по словам военного эксперта Владимира Заблоцкого, из семи подводных лодок, шесть из которых способны стрелять ракетами типа "Калибр", две находятся за пределами Черного моря. Из четырех корветов один был поврежден, его вывели на ремонт аж на Волгу. Из трех фрегатов один находится в Сирии и не может зайти в черноморскую акваторию, "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" в Севастополе, при этом второй также поврежден.

Что же касается больших десантных кораблей (БДК), часть из них осталась за проливами, в акваторию Черного моря их не пропустила Турция, опираясь на Конвенцию Монтре (договор, согласно которому Турция имеет право ограничивать проход военных кораблей по Босфору и Дарданеллам – ред.). Из-за этого Россия так и не смогла пополнить Черноморский флот и вынуждена использовать то, что есть.

Но и имеющиеся БДК России фактически бесполезны. Ведь часть украинской акватории находится под контролем ВСУ, которые сохраняют господство в пределах северо-запада Черного моря – от Дуная до админграницы с Крымом, вплоть до подходов к оккупированной части Херсонской области. А потому как бы россияне не пытались, у них не получается высадить десант на север и запад берегов Украины.

Неравный морской бой

Несмотря на численное превосходство вражеского флота и частичную оккупацию акватории Черного моря Россией еще до полномасштабного вторжения, Украина и на этом "поле" доказала эффективность в борьбе с агрессором. Самые яркие результаты – потопление флагмана российского флота, крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный. В первом случае ВМС ударили по "Москве" ракетами "Нептун".

"Здесь стоит упомянуть выражение Путина: "Украина – это несуществующее государство". Так вот флот этого несуществующего государства, не имея боевых кораблей, утопил флагман русского флота, крейсер "Москва". Это современный ракетный крейсер, он был предназначен для действий в открытом океане, в Средиземном море, создаваясь для противостояния мощным силам, он оказался беззащитным перед двумя ракетами "несуществующей страны", – иронизирует Заблоцкий.

Уничтожение крейсера произвело глубокое впечатление на российскую общественность, которая долгое время не могла понять, что произошло, пока военно-политическое руководство думало, как это оправдать. Но по факту пропаганда Кремля ограничилась заявлениями о затоплении флагмана, а практически весь экипаж судна до сих пор числится пропавшим без вести.

Здесь не столько важен факт поражения одного корабля, сколько факт морального поражения. А если учитывать, что именно крейсер "Москва" в свое время предлагал сдаться пограничникам на острове Змеиный и получил лаконичный ответ, ситуация выглядит максимально символично.

Второй эпизод – собственно, само освобождение острова Змеиный. Агрессоры назвали это очередным "жестом доброй воли", хотя практика показывает, что подобный "жест" россияне используют, как минимум, чтобы не попасть в "котел". До того, как убежать с острова, оккупанты терпели большие потери – ВСУ обстреливали Змеиный практически в режиме нон-стоп.

Установив украинский флаг на острове, ВСУ практически нивелировали российский флот, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Ситуация, опять же, интересна тем, что ВМС наносят серьезные удары по российскому флоту, практически не имея своего своего. Подобные неравные бои пусть и подбили, но не уничтожили мощности ВМС РФ, которые продолжают обстреливать украинские города "Калибрами", запуская их именно с кораблей.

Западная помощь

Как и в других направлениях развития украинской военной базы, флоту также нужна помощь. Вопрос об этом встал еще до начала полномасштабной войны с Россией, но уже после того, как Москва заявила свои претензии на Крым и захватила его.

В 2019 году в Украине разработали программу развития военного флота "Стратегия ВМС-2035". Власти планировали реализовать работу по трем направлениям – защита от агрессии на море, защита национальных экономических интересов и участие в международных операциях по морской безопасности. С одним из пунктов – создание "москитного флота" – нам обещали помочь в Великобритании, США и Турции.

В 2020 году Киев и Лондон подписали договор о выделении Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на 10 лет на поставку восьми ракетных катеров класса "Barzan". Но позже судостроительный завод Babcock оценил их конструкцию как несоответствующую и проект решили реализовать на основе модифицированного малого патрульного корабля Protector. В 2021 году "Укроборонпром" подписал договор с компанией Babcock International о сотрудничестве.

Уже во время полномасштабной войны Украины с Россией посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что в Лондоне хотят передать ВСУ два военных корабля. На одном из них украинские военные уже проводили учения. "Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества" – отметил он.

Речь шла о двух тральщиках (корабли, задействованы в поисках, обнаружении и уничтожении мин – ред.) типа Sandown. Позже стало известно, что им дадут имена "Черкассы" и "Чернигов" – в честь кораблей, которые забрали россияне в 2014 году. Сегодня они готовы к базированию в Украине, но физически это сделать невозможно – Турция не пропустит их через проливы, опираясь на Конвенцию.

Один из кораблей ВМС Великобритании "Blyth", который готовы передать Украине (фото: UK Ministry of Defence)

Помимо этого, Британия заявила о передаче Украине подводных дронов для поиска мин.

"Это жизненно важное оборудование поможет Украине сделать свои воды безопасными, поможет наладить импорт зерна и окажет поддержку ВСУ в их стремлении защитить свою береговую линию и порты", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Якобы именно английские дроны, по версии россиян, использовались для атаки по кораблям в оккупированном Севастополе 29 октября. Из строя, по информации СМИ, был выведен флагман российского флота "Адмирал Макаров". Но в минобороны РФ признали только повреждение тральщика "Иван Голубец". Украина официально не комментирует взрывы в Севастополе.

"На море наши силы нужно усиливать, и операции с использованием морских дронов показали свою эффективность. Этот вариант, который мы можем позволить себе с точки зрения финансирования. У нас в Украине есть мощности, которые позволят быстро производить такие дроны. Они могут бороться с кораблями и с минами", – сказал эксперт.

США также помогают развиваться украинскому флоту – еще в 2021 году Вашингтон сообщил о передаче двух патрульных катеров класса Island. В посольстве США в Украине тогда заявили, что суда помогут повысить совместимость ВМС Украины с НАТО. Уже в ходе полномасштабной войны с Россией Вашингтон пообещал отправить в Украину 40 бронированных речных катеров. По мнению экспертов, они пригодятся нам для формирования речного дивизиона – он нужен на относительно небольших водоемах для помощи, огневого прикрытия и обеспечения боеспособности сухопутных войск.

Одно из важнейших событий для будущего украинского флота – спуск на турецкие воды корвета "Гетьман Мазепа". Этот корабль стал первым в своем роде в составе ВМС Украины. Договор о строительстве двух корветов Украина с Турцией заключили еще в 2020 году. Ожидалось, что "Мазепа" станет флагманом флота Украины. Каким оружием оснастят судно – неизвестно. Строительство второго корвета планируют начать в 2023 году.

Корабль "Гетьман Мазепа" (фото: сайт Офиса Президента)

"Крымский вопрос"

Сегодня перед Украиной, помимо освобождения материковой части страны, также стоит вопрос о деоккупации Крыма, захваченного РФ больше 8 лет назад. По словам экспертов, в Кремле намеревались воплотить в жизнь планы по превращению полуострова в "непотопляемый авианосец", как его называли еще в советские времена. Но, как считает Заблоцкий, у России мало что получилось.

"Что-то они восстановили, но это показуха. Войск там нет, Крым был нужен для господства над Черным морем, ибо кто владеет Крымом, тот господствует над морем. И это была логистическая база для попадания в Сирию", – говорит эксперт.

Вполне возможно, как считают аналитики, что полуостров вернется в Украину дипломатическим путем, о чем ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. Военный сценарий также не исключен. Если россияне не будут готовы и покинут полуостров в спешке, возможно, Украине достанутся трофеи в виде целых военных баз. Актуально ли будет продолжать политику Москвы и рассматривать Крым, как военный плацдарм?

Как считает директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, Крым лучше использовать по его "природному" назначению – как рекреационную зону.

"По большому счету, исчезновение отсюда (из Крыма - ред.) РФ повысит безопасность Черного моря. Это такое внутреннее море, оно позволяет вести хозяйственную деятельность. Есть только одна агрессивная страна, которая хочет использовать Черное море как военную базу. Остальные вынуждены держать здесь достаточные военные силы, чтобы сдерживать", – говорит Рябых в комментарии "РБК-Украина".

Военные базы Украины можно продолжать размещать и развивать там, где они уже есть – в Одесской области, Николаевской, в Бердянске и в Мариуполе. Крым же будет более аутентичным как зона отдыха, туризма и рекреации. Похожего мнения придерживается эксперт Заблоцкий, но он считает, что идея демилитаризировать полуостров не должна касаться всей территории Крыма.

"Из Крыма, может, и не нужно делать военную базу, мы же не империя. Что касается Балаклавы, Севастополя и других городов, я не согласен. Окончание войны с Россией, освобождение наших территорий еще не означает мир с Россией. Пока она существует, она будет зализывать раны и готовить следующее нападение", – говорит Заблоцкий. И чтобы Украина была защищена со всех сторон, в том числе, под прикрытием мощного флота, в Крыму должны быть свои военные базы, резюмировал эксперт.