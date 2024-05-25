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Морские дроны будут доминировать над обычными кораблями, - Буданов

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Морские дроны Magura V5 в скором времени будут доминировать над обычными кораблями. БПЛА модернизируются уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По его словам, роботизированные морские платформы сейчас усовершенствуются. Речь идет, в частности, об установке на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также нанесении ударов по побережьям. 

"Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Появляются новые технологии. Так что со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и т.д. Это - точно путь развития", – сказал он.

Буданов добавил, что Magura V5 дают реальный результат.

"Треть уничтоженного боевого потенциала Черноморского флота РФ - это максимально приличный показатель", - отметил глава ГУР.

Операции Украины с участием Magura V5

Напомним, операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

Как сообщалось, украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. Специалисты продолжают совершенствовать беспилотники.

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