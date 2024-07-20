Морпехи уничтожили ЗРК россиян на оккупированной части Херсонской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС ВСУ).

"Морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили вражескую зенитную установку, которую противник пытался замаскировать в одной из лесополос на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают держать оборону и сдерживать наступательные действия врага. Кроме того, как отмечют в Генштабе, ВСУ за прошедшие сутки атаковали вертолетную площадку оккупантов.

Кроме того, как пишут в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов возле Северска, Торецка и Авдеевки. А на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои.

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