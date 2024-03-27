Морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами на левобережье Днепра (видео)

Украинские воины обнаружили контрольный наблюдательный пункт оккупантов на левобережье Днепра и уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что аэроразведчики 1 отдельного батальона морской пехоты обнаружили расположение вражеского КСП на временно оккупированной территории. На видео можно заметить, что возле здания находятся российские солдаты, которые затем спустились в подвал. Впоследствии к зданию подъехал фургон с оккупантами. После этого по наблюдательному пункту был нанесен удар. Морпехи уточнили, что цель была уничтожена. Ситуация на фронте