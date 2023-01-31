Морпехи из "Рапиры" уничтожили российский танк на поле боя: видео

Морпехи уничтожили вражеский танк в Донецкой области. Защитники отметили, что в искусных руках "Рапира" становится настоящей снайперской винтовкой, эффективно уничтожающей бронетехнику оккупантов.

"На днях в Донецкой области точным выстрелом противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский танк, который оккупанты, кивая лаптями, оставили на поле боя", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 127 500 своих военных.

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