Морози відійшли: у Києві закривають пункти обігріву

Фото: потепління в Україні (РБК-Україна)

Потепління прийшло в Київ, тому місцева влада призупиняє роботу пунктів обігріву. У разі похолодання роботу пунктів відновлять.

Про це йдеться у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, передає прес-служба адміністрації.

Як повідомили в КМДА, за 7 днів роботи до пунктів обігріву звернулось 1155 людей.

"Служби та установи Києва, районні державні адміністрації переходять на повсякденний режим діяльності", - йдеться у повідомленні.

Втім, роботу продовжить Будинок соціального піклування (ул. Суздальській, 4/6). Там бездомних забезпечують гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами.

Нагадаємо, в Україні потеплішало у всіх регіонах, у Закарпатській області йде невеликий дощ. В південних, центральних та північних областях туман.

За словами голови УкрГідрометцентру, в Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.