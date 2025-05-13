Морозы уничтожили часть урожая: каких фруктов будет не хватать и насколько подскочат цены

Что будет с урожаем фруктовых деревьев

Несколько волн весенних заморозков значительно повредили цвет плодовых деревьев, поэтому урожай в этом году будет меньше.

"Ситуация по регионам разная, но, в целом, прогноз не особо радостный. Урожай всех плодовых будет на уровне 30% от стандартных показателей. Прогноз еще может меняться, где-то показатели достигнут 50% ожидаемого урожая, поскольку морозы были достаточно неравномерными по Украине", - говорит директор Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Николай Бублик.

По его словам, самая плохая ситуация с урожаем плодовых будет в Черкасской области.

"Морозы, которые ударили 27-28 апреля, больше всего повлияли на Черкасскую область. Во многих районах региона урожая плодовых культур, включая яблоню, вообще не будет. В Винницкой области во многих районах черешня даст менее 50% от привычного урожая. Яблоня уродится по-разному, потому что где-то мороз был сильнее, где-то слабее. Точный прогноз по яблокам сможем дать через несколько недель, потому что сейчас идет первая волна опадения завязи. Наблюдаем, сколько деревья ее сбросят", - добавляет эксперт.

В этом году урожай яблок будет ниже, чем в прошлом году (фото иллюстративное: Getty Images)

Николай Бублик заявляет, что в Киевской области и центре страны черешня украинской селекции сохранилась неплохо. Ожидаемый урожай - 70% от отечественных сортов, а вот зарубежные значительно хуже противостояли морозам.

"Урожай вишни будет таким же примерно, как и черешни. Абрикосов практически не будет. Слива немного хуже цвела, но урожай будет. Что касается яблонь, то некоторые сорта не плохо завязались. Смотрим, что будет с опадением завязи. Однако урожай яблок будет ниже, чем в прошлом году", - говорит Бублик.

Эксперт также отмечает, что их институт не специализируется на виноградниках, но есть сведения, что часть из этих насаждений померзла. Но виноград цветет в середине июня, поэтому мороз критически еще не повлиял на него, мог только повредить молодые побеги.

"Если подытожить, то больше всего пострадала абрикоса, потому что она цветет первая. Далее - персик, он немного сохранился. Затем идет снижение урожаев черешни, и на том же уровне будет вишня. По сливе сказать трудно, потому что она цветет позже. Некоторые сорта яблони будут без урожая, но, в целом, по Украине они будут. Также померзли ранние сорта земляники садовой (ее ошибочно называют клубникой, - Ред.)", - говорит Бублик.

Что будет с ценами на фрукты

Снижение показателей урожайности повлияет на цену фруктов в Украине.

"Мороз, ударивший по цвету, задел абрикосы, персики и немного черешню. Но здесь стоит отметить, что это не социально значимые продукты, то есть без этих фруктов можно прожить. Второй момент, в Украине достаточно высокий импорт этих плодов. Они являются балансирующими на рынке и цена будет зависеть не от внутреннего предложения, а от того, что будет на мировом рынке", - объясняет экономист Олег Пендзин.

По его словам, абрикосы, персики и черешни не имеют устойчивого спроса, поэтому цена на них вырастет только на 10-15%.

"Если больше, то их просто никто не будет покупать", - добавляет эксперт.

Относительно яблок, то пока нет точных данных об ожидаемом урожае, прогнозы на цены делать еще рано.